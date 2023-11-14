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        Çifteler'de Bremen Müzikali gerçekleştirildi

        Çifteler ilçesinde Eskişehir Çocuk Tiyatroları oyuncularının yer aldığı "Bremen Müzikali" adlı gösteri sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:55
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        Çifteler'de Bremen Müzikali gerçekleştirildi
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        Çifteler ilçesinde Eskişehir Çocuk Tiyatroları oyuncularının yer aldığı "Bremen Müzikali" adlı gösteri sunuldu.

        Çifteler Belediyesi Türk Dünyası Kültür Evi'ndeki müzikalde çocuklara keyifli anlar yaşadı.

        Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların ara tatillerini eğlenceli ve verimli bir şekilde geçirmeleri için çalıştıklarını belirterek, sosyal belediyecilik anlayışıyla spor, sanat ve kültürel etkinliklerle çocukların yanlarında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

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