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        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık ile arkadaşının yargılanması sürdü

        Eskişehir'de, Ayşenur Çolakoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin, 1'i tutuklu 2 sanığın bulunduğu davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:24
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        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık ile arkadaşının yargılanması sürdü
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        Eskişehir'de, Ayşenur Çolakoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin, 1'i tutuklu 2 sanığın bulunduğu davanın görülmesine devam edildi.

        Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın celsesinde, Kütahya T Tipi Cezaevi'nde tutuklu sanık Hasan F. (23), duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muhammed Ali F. (21) ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada maktul Ayşenur Çolakoğlu'nun yakınları da yer aldı.

        Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Hasan F, olayın kazayla meydana geldiğini öne sürdü.

        Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdiğini kaydeden Hasan F, "Bu kayıtların getirilip incelenmesini istiyorum. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Maktulü öldürmek, yaralamak gibi bir kastım yoktu. Suç işlemediğim için beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gerekli telefon incelemelerinin akıbetinin sorulmasına, sanık Hasan F'nin tutukluluğunun devamına ve sanık Muhammet Ali F. hakkında ise adli kontrol kararının devamına karar verdi.

        Duruşma, 15 Şubat'a ertelendi.

        Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, davayla ilgili savcılara ve hakimlere güvendiğini belirterek, gereğini yapacaklarını bildiğini söyledi.

        Sanıkların beyanlarının onların son çırpınışları olduğunu dile getiren Çolakoğlu, "İndirim almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Buradan genç kızlarımıza, çocuklarımıza sesleniyorum. Lütfen içinizdeki ışığı başkası tarafından söndürtmeyin. Böyle bir zorbalıklar, tehditler varsa ailenize söyleyin, arkadaşlarınıza değil de ailenize söyleyin. Devletimizin sosyal kurumları var. Oralara başvursunlar. Sonrasında kendileri toprak altına giriyor. Aileleri her gün, her an ölüyorlar. Lütfen bunu hem kendilerine hem ailelerine yaşatmasınlar." ifadelerini kullandı.

        "Kızım pırlanta gibiydi. Çok merhametliydi." diyen Çolakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kimseye bir zarar gelmesini istemedi. Tehditlerle, şantajlarla, baskılarla, darp ederek benim kızımı dövmüş. Bunları sadece arkadaşlarına anlatmış. Gerekirse bütün kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız Kadın Destek Uygulaması (KADES)'i yüklesinler. İki sefer basmaları yeterli olacaktır. Devletimiz, polislerimiz 3 dakika içinde onları bulacaktır. Bunlara fırsat vermesinler. İçimizde böyle kişiler var, lütfen onlara fırsat vermesinler. Hayat güzel, lütfen hayatımızı zindana çevirmesinler. Zaten en ağır cezayı alacaktır. Adalet tecelli edecektir. Kızımın ruhu da şad olacaktır. Buna inanıyorum."

        - Olay

        Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Yeşilkayalar sokaktaki bir evde, 17 Aralık 2022'de Hasan F. ile kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu (21) arasında tartışma çıkmış, bu sırada silahla vurulan genç kız hayatını kaybetmişti.

        Kuaför dükkanında çalışan ve ustalık belgesi almak için son sınavına girdiği gün öldürülen Çolakoğlu'nun katil zanlısı Hasan F. ve ev arkadaşı Muhammet Ali F. gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen Hasan F. tutuklanmış, Muhammet Ali F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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