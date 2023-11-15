Eskişehir'de aranan 91 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla 8-14 Kasım'da çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 13 şüpheli, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 7 şüpheli, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 7 şüpheli, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 7 şüpheli olmak üzere toplam 34 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

57 şüpheli hakkında ise gerekli yasal işlemler yapıldı.