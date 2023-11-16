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        Eskişehir Şehir Hastanesi "HIMSS Seviye 6 Belgesi" aldı

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesinin "dijital hastane" olarak Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (Healthcare Information and Management Systems Society - HIMSS) tarafından Seviye 6 Belgesi almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:19
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        Eskişehir Şehir Hastanesi "HIMSS Seviye 6 Belgesi" aldı
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesinin "dijital hastane" olarak Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (Healthcare Information and Management Systems Society - HIMSS) tarafından Seviye 6 Belgesi almaya hak kazandı.

        Bildirici, yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin bu başarıyla dijitalleşme ve teknoloji kullanımında üst düzey performans sergilediğini belirtti.

        Teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık sektörüne de yansıdığını ifade eden Bildirici, Şehir Hastanesinin makineleşen sağlık hizmeti yerine insan odaklı, hasta güvenliğini ön plana çıkaran bir yaklaşım sergilediğinin altını çizdi.

        Bildirici, şunları kaydetti:

        "HIMSS, dünya çapında sağlık alanındaki bilgi teknolojisi ve yönetim sistemlerinin en iyi şekilde kullanılmasını hedefleyen bir kuruluştur. Bu hizmetlerin kalitesini, güvenliğini ve maliyet etkinliğini artırmayı amaçlar. HIMSS Seviye 6 Belgesi, bu hedeflere ulaşan kuruluşlara verilen bir ödüldür. Değerlendirme sürecinde HIMSS Kıdemli Dijital Sağlık Danışmanı Ellen Klaus ve HIMSS Türkiye Yetkili Kuruluşu ekibinin katılımıyla, 15 Kasım Çarşamba günü hastanemizin dijital altyapısı değerlendirilmiş, HIMSS Seviye 6 Belgesi almaya hak kazanılmıştır. Bu başarıda hastanemizin dijitalleşme adımlarına destek veren Akfen Holding ve alt yüklenici Turkcell'e teşekkür ederiz. Hastanemizi tebrik ediyor, HIMSS ve ileride yapacağımız çalışmalarla ülkemizi sağlık alanında Avrupa'da daha da başarılı hale getirmeyi hedefliyoruz."

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