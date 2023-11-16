Eskişehir'de 269 alkollü ve alkolsüz içecek işletmesi denetlendi Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, alkollü içki ve alkolsüz içecek satan iş yerlerine denetimini gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, alkollü içki ve alkolsüz içecek satan iş yerlerine denetimini gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "alkollü içki ve alkolsüz içecek üreten, satan, toplu tüketime sunan işletmelerin denetlenmesi" faaliyeti kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personelince 10 günde 269 işletmeye denetim yapıldı.

İşletmelerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uyup uymadığı kontrol edildi. Ayrıca, denetim ekipleri tarafından iş yerlerindeki ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket kontrolleri ve bandrol kontrolleri de gerçekleştirildi.