Eskişehir'de polis ekipleri 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Eskişehir'de polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 8-15 Kasım'da ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanun ve kabahatler kanunu kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışmada, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 2 bıçak ve 32 fişek ele geçirildi.

9 şüpheliye ise yasal işlem yapıldı.

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