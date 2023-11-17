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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:29
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi'nde, birer kaynak ve ağaç kesme makinesi ile 2 kırıcı ve delici el aletinin çalınmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

        Kent merkezinde yakalanan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler yakalandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı ilçesinde yürütülen faaliyetler sonucunda 11 suçtan kaydı bulunan, "büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.M. ile 4 suç kaydı olan, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası alan A.Y.Y. yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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