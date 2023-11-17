Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi'nde, birer kaynak ve ağaç kesme makinesi ile 2 kırıcı ve delici el aletinin çalınmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Kent merkezinde yakalanan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı ilçesinde yürütülen faaliyetler sonucunda 11 suçtan kaydı bulunan, "büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.M. ile 4 suç kaydı olan, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası alan A.Y.Y. yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.