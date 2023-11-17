Eskişehir'de hatalı park eden araç sürücülerine para cezası Eskişehir'de polis ekiplerince hatalı park eden araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince hatalı park eden araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi Şair Fuzuli Caddesi'nde bazı araç sürücülerinin yaya kaldırımı ile inşaat alanı kenarına hatalı park yaptığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

Çalışmalar sonucu hatalı park ettiği tespit edilen araç sürücülerine toplam 3 bin 488 lira idari para cezası kesildi.