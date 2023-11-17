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        Eskişehir'de hatalı park eden araç sürücülerine para cezası

        Eskişehir'de polis ekiplerince hatalı park eden araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:42
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        Eskişehir'de hatalı park eden araç sürücülerine para cezası
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        Eskişehir'de polis ekiplerince hatalı park eden araç sürücülerine idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi Şair Fuzuli Caddesi'nde bazı araç sürücülerinin yaya kaldırımı ile inşaat alanı kenarına hatalı park yaptığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

        Çalışmalar sonucu hatalı park ettiği tespit edilen araç sürücülerine toplam 3 bin 488 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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