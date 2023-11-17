Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ile kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesi için çalışma başlattı.

Polis, iki farklı operasyonda 5 kilo 325 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler E.K. ile C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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