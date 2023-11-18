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        Eskişehir'de sağanak etkili oldu

        Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:37
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        Eskişehir'de sağanak etkili oldu
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        Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle bazı rögarlar taştı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı yaylar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

        Trafik polisleri, seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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