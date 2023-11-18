Eskişehir'de sağanak etkili oldu
Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle bazı rögarlar taştı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı yaylar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.
Trafik polisleri, seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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