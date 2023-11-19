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        Eskişehir'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:03
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        Eskişehir'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
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        Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Eskişehir-Bursa kara yolunun Bursa yönüne seyreden B.Ö. idaresindeki 26 SY 700 plakalı otomobil, kara yoluna çıkmak için manevra yapan E.K. yönetimindeki 17 ACH 908 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü B.Ö, sağlık ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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