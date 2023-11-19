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        Eskişehir'de yabancı öğrenciler Filistin için yürüdü

        Çeşitli ülkelerden geldikleri Eskişehir'de üniversite öğrenimlerini sürdüren 100'e yakın Eskişehir Uluslararası Öğrenci Platformu üyesi öğrenci, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:14
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        Eskişehir'de yabancı öğrenciler Filistin için yürüdü
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        Çeşitli ülkelerden geldikleri Eskişehir'de üniversite öğrenimlerini sürdüren 100'e yakın Eskişehir Uluslararası Öğrenci Platformu üyesi öğrenci, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

        Vilayet Meydanı'ndan başlayan, Türkçe, Arapça ve İngilizce dövizlerin kullanıldığı Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile (ESOGÜ) Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı yürüyüş, Ulus Anıtı önüne kadar devam etti.

        Yürüyüşten sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca basın açıklamaları okundu.

        Türkçe basın açıklamasını okuyan Iraklı ESOGÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceylan Kaddo, İsrail'in 75 yıldır Filistinlilere zulmettiğini söyledi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana, uluslararası hukuku hiçe sayarak kimyasal silahlarla Gazze'ye saldırılar düzenlediğini dile getiren Kaddo, şöyle devam etti:

        "Siyonistler, işgal ettikleri Filistin topraklarını büyük İsrail'i inşa etmek için her yolu meşru görerek kan gölüne çevirmektedir. Katliamlar sonucu 14 binden fazla Filistinli şehit edildi. Bunların 5 binden fazlası da çocuk. Gazze'deki hastanelerin yüzde 70'inden fazlasında sağlık hizmetlerine darbe vuruldu. Birleşmiş Milletler ve insan hakları savunucuları işgal karşısında sessiz kalırken, kendilerini 'medeni ve insan hakları savunucuları' olarak gören devletler İsrail'e destek mesajları vermektedir. Kendi içinde dahi uyum sağlayamayan İslam dünyası ise kısık sesle katliamı kınamaktan öteye gidememektedir."

        Müslüman ülkelerdeki tüm kurum ve kuruluşların bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizen Kaddo, "Batı'nın gücünü arkasına alan İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ederken, sıra yarın başka bir toprağa gelecektir. Eskişehir Uluslararası Öğrenci Platformu olarak, 'Filistin'de katledilen bebeklerin kanı elinize bulaştı' diyoruz. Bu kan, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Geç de olsa, gelecek nesiller adına bu katliamı derhal durdurun." diye konuştu.

        Grup, basın açıklamalarının ardından dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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