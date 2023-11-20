Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından kadına yönelik şiddetle mücadele değerlendirmesi

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirme metni yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından kadına yönelik şiddetle mücadele değerlendirmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirme metni yayımlandı.

        Açıklamada, 2022 yılında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcılarının sayılarının artırıldığı, kadın cumhuriyet savcılarına da görev verildiği ifade edildi.

        Şiddet suçlarıyla mücadele kapsamında paydaş kurumlar ile devamlı bir araya gelinerek toplantılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu toplantılarda hatalar ile sorunların masaya yatırıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "ısrarlı takip suçu"na ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca özel çalışmalar başlatıldığına değinilerek, bu kapsamda "Musallat Olma Huzurumu Bozma" yazılı kamu spotlarının kentin çeşitli noktalarına konuşlandırıldığı, konuya ilişkin hazırlanan el broşürlerinin vatandaşlara dağıtıldığı ve "Israrlı Takip Çalıştayı" düzenlendiği duyuruldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ısrarlı takip suçu düzenlemesindeki amacın kadına yönelik şiddetin önüne geçilerek mağdurun korunması olduğunun altını çizdi.

        Bu suçun cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis olduğuna değinen Yeldan, şunları bildirdi:

        "Israrlı takip suçunun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen, boşanılan eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen failce işlenmesi suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiş olup verilecek ceza bir yıldan 3 yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir. Israrlı takip suçunun yürürlüğe girdiği 27 Mayıs 2022'den Kasım 2023'e kadar Eskişehir'de bu suça ilişkin 1573 soruşturma dosyası açıldı. Bu dosyaların 825’inde şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek dava açılmıştır. 234 dosyada ise takipsizlik kararı verilmiş olup, 438 dosya hakkında da soruşturma işlemleri devam etmektedir."

        Yeldan, geçen yıl 230 olan Aile Mahkemelerince tedbir kararlarını ihlal edenlere verilen disiplin hapsi cezası sayısının, bu sene yüzde 33 azalarak 154'e gerilediğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 2 TIR, köprüden bağlantı yoluna uçtu: Şoförlerden biri öldü, d...
        Eskişehir'de 2 TIR, köprüden bağlantı yoluna uçtu: Şoförlerden biri öldü, d...
        Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
        Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
        Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti'ye katılma sürecini değerlendird...
        Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti'ye katılma sürecini değerlendird...
        Eskişehir'de jandarmadan ilkokul öğrencilerine ziyaret
        Eskişehir'de jandarmadan ilkokul öğrencilerine ziyaret
        Eskişehir'de 2 TIR, köprüden bağlantı yoluna uçtu: 2 şoför ağır yaralı
        Eskişehir'de 2 TIR, köprüden bağlantı yoluna uçtu: 2 şoför ağır yaralı
        Eskişehir'de köprülü kavşaktan düşen iki tırın sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'de köprülü kavşaktan düşen iki tırın sürücüsü yaralandı