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        Piyanist Gülsin Onay Eskişehir'de resital verdi

        Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Eskişehir'de düzenlenen 4. Uluslararası Piyano Günleri'nin açılış etkinliğinde piyano resitali verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:09
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        Piyanist Gülsin Onay Eskişehir'de resital verdi
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        Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Eskişehir'de düzenlenen 4. Uluslararası Piyano Günleri'nin açılış etkinliğinde piyano resitali verdi.

        Onay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı tarafından Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen resitalde sahne aldı.

        Mozart'ın "Re Minör Konçerto" ile Ulvi Cemal Erkin'in "Sinfonietta" eserlerini çalan Onay'a, Murat Sümer yönetimindeki Ankara Çoksesli Müzik Derneği Oda Orkestrası eşlik etti.

        Konservatuar Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonla kalıcılığı ve gelenekselliği amaçladıklarını söyledi.

        Uluslararası Piyano Günleri'nin pek çok faktörün uyumuyla başarıya ulaştığını dile getiren Tüzün, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Yerli ve yabancı birçok sanatçıya ev sahipliği yapan etkinlik, 25 Kasım'a kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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