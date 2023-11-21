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        Eskişehirli protez uzmanı Afrika'da başladığı yaban hayatı fotoğrafçılığını sürdürüyor

        Eskişehir'de protez ortez uzmanlığı yapan Lokman Can, 2017 yılından bu yana hobi olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:39
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        Eskişehirli protez uzmanı Afrika'da başladığı yaban hayatı fotoğrafçılığını sürdürüyor
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        Eskişehir'de protez ortez uzmanlığı yapan Lokman Can, 2017 yılından bu yana hobi olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyor.

        Kendisine ait klinikte 1995'ten bu yana çalışan 48 yaşındaki Can, 100'ün üzerinde kuş türünün fotoğrafını çekti.

        Lokman Can, AA muhabirine, amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilenirken iş seyahati için gittiği Afrika'da safarilere katıldığını söyledi.

        Yaban hayatı fotoğrafçılığına merak saldığını, 2017'den itibaren Eskişehir ve yöresinde çekimler yapmaya başladığını anlatan Can, "İki farklı kursa gittim, bunlar fotoğrafın genel ilkeleri üzerine kurslardı. Yaban hayatı için tele lensler kullanıldığından, daha sonra tele lensler üzerinden bir eğitim aldım. Zamanla çekimler yaparak kendimi geliştirdim." dedi.

        Can, Eskişehir'deki nadir kuş türleri başta olmak üzere yaban hayatını fotoğrafladığını, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştığını dile getirdi.

        Eskişehir'deki ender türlerden toy kuşlarının da fotoğraflarını çektiğini kaydeden Can, başka illerde de nadir türleri fotoğraflamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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