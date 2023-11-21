Eskişehirli protez uzmanı Afrika'da başladığı yaban hayatı fotoğrafçılığını sürdürüyor Eskişehir'de protez ortez uzmanlığı yapan Lokman Can, 2017 yılından bu yana hobi olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyor.

Eskişehir'de protez ortez uzmanlığı yapan Lokman Can, 2017 yılından bu yana hobi olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyor.

Kendisine ait klinikte 1995'ten bu yana çalışan 48 yaşındaki Can, 100'ün üzerinde kuş türünün fotoğrafını çekti.

Lokman Can, AA muhabirine, amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilenirken iş seyahati için gittiği Afrika'da safarilere katıldığını söyledi.

Yaban hayatı fotoğrafçılığına merak saldığını, 2017'den itibaren Eskişehir ve yöresinde çekimler yapmaya başladığını anlatan Can, "İki farklı kursa gittim, bunlar fotoğrafın genel ilkeleri üzerine kurslardı. Yaban hayatı için tele lensler kullanıldığından, daha sonra tele lensler üzerinden bir eğitim aldım. Zamanla çekimler yaparak kendimi geliştirdim." dedi.

Can, Eskişehir'deki nadir kuş türleri başta olmak üzere yaban hayatını fotoğrafladığını, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştığını dile getirdi.

Eskişehir'deki ender türlerden toy kuşlarının da fotoğraflarını çektiğini kaydeden Can, başka illerde de nadir türleri fotoğraflamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.