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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:04
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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kaçak elektronik sigaraları satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 29 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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