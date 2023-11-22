Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kaçak elektronik sigaraları satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 29 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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