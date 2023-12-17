Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şebiarus töreni yapıldı

        Eskişehir'de, Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 22:34 Güncelleme: 17.12.2023 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şebiarus töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneğince Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende 7 semazen gösteri sundu.

        Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Korosu Üyesi Hatice Köseoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, Hz. Mevlana'nın Allah aşkı ve insan sevgisiyle Konya'da vücut bulduğunu söyledi.

        Mevlana'nın, yaşamı boyunca gönülleri ve beldeleri aydınlattığını vurgulayan Köseoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu beldelerden birisi de Eskişehir'imizdir. Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği üye ve gönüllüleri olarak bizleri soran ve merak eden, 'Nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz?' diyenlere Hz. Mevlana'nın babası Sultanü'l-ulema'nın cevabını iletiyoruz, 'Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz.' Hz. Mevlana sevgisiyle, her biri gönül sultanı olan müminlerimiz tarafından yaptırılmış ve 1572 yılı itibarıyla Mevleviliğe vakfedilmiş olan Eskişehir Mevlevihanesi, Kurşunlu Külliyesi'ni bizlerden sonra gelecek nice canlara en güzel şekilde teslim etmek için Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneğiyle el ele verdik."

        Etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        AK Parti'de temayül yoklaması
        AK Parti'de temayül yoklaması
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de katener direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaral...
        Eskişehir'de katener direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaral...
        Tramvay yolundaki direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
        Tramvay yolundaki direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
        Eskişehir'de tümör ameliyatı sonrası ölümde 'doktor ihmali' iddiasına soruş...
        Eskişehir'de tümör ameliyatı sonrası ölümde 'doktor ihmali' iddiasına soruş...
        Türkiye'nin milli havacılık motorları kritik virajları dönüyor
        Türkiye'nin milli havacılık motorları kritik virajları dönüyor
        Evindeki yangında hayatını kaybetti
        Evindeki yangında hayatını kaybetti
        Eskişehir'de evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Eskişehir'de evde çıkan yangında bir kişi öldü