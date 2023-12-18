Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de 76 okul servis aracı ve sürücüsüne yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-18 Aralık tarihlerinde okul çevreleri ve okul servislerine yönelik denetimlerde, 30 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi.

Kusurlu görülen 2 okul servis aracı ve şoförüne "okul servis araçları yönetmeliğine uymama"ndan dolayı bin 902 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma bölgesinde ise kontrol edilen 46 okul servis aracında herhangi bir kusur tespit edilmedi.

Ekiplerce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 20 adet güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

- Jandarmadan uyuşturucuyla mücadele çalışması

11-18 Aralık'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 olayda 1 şüpheliye işlem yapıldı. 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayda 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.