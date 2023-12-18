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        Mihalgazi'de meyve ağaçları çiçek açtı

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:19
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        Mihalgazi'de meyve ağaçları çiçek açtı
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, bazı meyve ağaçlarının çiçek açtığı görüldü.

        İlçenin çakıl mevkisinde aralık ayında çiçek açan erik ağaçları görenleri şaşırttı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla çiçek açan ağaçların fotoğrafını çekti.

        Çiçek açan erik ağaçları arkasında yer alan Bozaniç Kayası ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

        İlçe sakinleri, kış mevsiminde erik ağaçlarının bu durumunun şaşırtıcı olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

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