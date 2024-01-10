Eskişehir'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Eskişehir'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde seyreden Süleyman Öztürk idaresindeki 26 AGS 024 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Öztürk'ün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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