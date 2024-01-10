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        Eskişehir'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Eskişehir'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:04
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        Eskişehir'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Eskişehir'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde seyreden Süleyman Öztürk idaresindeki 26 AGS 024 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Öztürk'ün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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