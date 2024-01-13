Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan şehit Evcin'in ailesine taziye ziyareti

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Odunpazarı ilçesindeki babaevini ziyaret eden Hatipoğlu, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e taziyelerini iletti.

Aileye ve yakınlarına başsağlığı dileyen Hatipoğlu, "Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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