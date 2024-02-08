Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Fevzi Çakmak Mahallesi'ni ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşları dinledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmek için mahalleyi ziyaret eden Hatipoğlu, mahalle muhtarı Yaşar Özkaya'dan bilgi aldı.

Esnafla görüşüp mahalle sakinlerinin şikayetlerini dinleyen Hatipoğlu, kenar mahallelerde yapılan bir hizmet olmadığını söyledi.

Mahallelinin kendisine, "Öksüz kaldık, üvey evlat olduk, hapis olduk" dediğini dile getiren Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Bir mahalleye hiç mi hizmet edilmez? Bu vatandaşları neden ötekileştiriyorlar anlamış değilim. Mahallenin birçok yerinde kaldırım yok, yollar her yağmurda çamur deryası oluyor. Altyapının yetersizliği kokudan belli oluyor. Göreve geldiğimizde buradaki ilk işimiz imar, altyapı ve çevre düzenlemesi sorunlarını çözmek olacak. Mahalle halkı sahipsiz köpeklerden usandıklarını söylüyorlar. Biz bu sorunu patili dostlarımızın haklarını savunarak, onlara da daha iyi bir yaşam sunarak çözeceğiz. Kent merkezindeki bazı mahallelerindeki iyi hizmet nasıl vatandaşın hakkıysa, buralardaki vatandaşların da hakkıdır. Kim olursa olsun, tüm vatandaşlara aynı hizmeti vermek zorundasınız. Bu zamana kadar eşit olmamış ama biz bunların hepsini düzeleceğiz."