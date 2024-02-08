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        DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında kırmızı bültenle aranan zanlı Eskişehir'de yakalandı

        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 33 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında kırmızı bültenle aranan bir şüpheli, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:26
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        DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında kırmızı bültenle aranan zanlı Eskişehir'de yakalandı
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 33 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında kırmızı bültenle aranan bir şüpheli, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde gözaltına alındı.

        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 33 ilin emniyet müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışmada, DEAŞ terör örgütü içinde eylem ve faaliyetlerde bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Tacikistan uyruklu örgüt mensubu T.B'nin Çifteler ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Şüpheli T.B, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda polis, çok sayıda dijital ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el koydu.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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