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        Eskişehir'de mesai arkadaşını tabancayla yaralayan zabıta memurunun yargılandığı davada mütalaa verildi

        Eskişehir'de zabıta memuru mesai arkadaşını silahla vurarak göğsünden ağır yaralayan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:29 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:29
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        Eskişehir'de mesai arkadaşını tabancayla yaralayan zabıta memurunun yargılandığı davada mütalaa verildi
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        Eskişehir'de zabıta memuru mesai arkadaşını silahla vurarak göğsünden ağır yaralayan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Meriç S, olayda yaralanan zabıta memuru Seyhan Ç. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada olay anını hatırlamadığını ve psikolojik tedavi gördüğünü kaydeden sanık Meriç S, "Kendisiyle husumetimiz yoktu. Kendisi aynı zamanda yakın arkadaşımdır ve köylümdür. Sağlık işlerinde bana yardımcı olmaya çalışıyordu. O gün orada olduğunu bile bilmiyordum. Psikolojik sorunlarım var. Bana yardımcı olmaya çalışıyordu. Çok üzgünüm. Ailem ve çocuklarım mağdur oldu. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istemesi üzerine sanık Meriç S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Duruşma, 27 Şubat'a ertelendi.

        Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasında 27 Şubat'ta çıkan kavgada zabıta memuru Seyhan Ç. silahla yaralanmış, polis ekiplerince yakalanan Meriç S. tutuklanmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Meriç S. hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        İddianamede, şüpheli Meriç S'nin olay öncesindeki tehdit mesajları ve yanında silahla çalıştığı karakola gelmesinin, mesai arkadaşını yaralama eyleminin tasarlandığını gösterdiği belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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