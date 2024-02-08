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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu mahalle teşkilat üyeleriyle buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın mahalle teşkilatları üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:15
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu mahalle teşkilat üyeleriyle buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın mahalle teşkilatları üyeleriyle bir araya geldi.

        "Cumhur İttifakı Üye Buluşması" etkinliğine katılan Hatipoğlu, Çankaya, Erenköy, Karapınar, Ihlamurkent, Vadişehir ve Huzur mahallelerinin teşkilatını oluşturan mahalle başkanları, yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu.

        Programda konuşan Hatipoğlu, Eskişehir'e hizmet etmek için çıktıkları yolda özveriyle çalışarak yüklerini hafifleten herkese teşekkür etti.

        31 Mart'tan sonra aynı özveriyi göstererek kenti refaha ulaştıracaklarını ifade eden Hatipoğlu, "Eskişehir'in hak ettiği hizmeti vatandaşlarımıza ulaştıracağız." dedi.

        - Emirdağlılarla buluştu

        Cumhur İttifak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Emirdağlılar Vakfınca düzenlenen programa katıldı.

        Emirdağlı vatandaşlarla sohbet eden Hatipoğlu, programda yaptığı konuşmada, "Emirdağ, Afyonkarahisar'a bağlı bir ilçe olmasına rağmen Emirdağlı vatandaşlarımız Eskişehir'in siyasetinde, ticaretinde ve bürokrasisinde çok aktif rol alıyor. Eskişehir'in her sorununda ellerini taşın altına koyarak, yardıma koşuyorlar. Bu sebeple Eskişehir'de kıymetleri çok fazladır. Sizlerin de ifade ettiği gibi bu mesele bir parti meselesi değil, hizmet etme meselesidir. Bu yaklaşımınızdan ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bu seçimin ardından inşallah Eskişehir'imizi AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracağız ve vatandaşımızı refaha ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

        Programda, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü, oda başkanları, dernek başkanları ve vatandaşlar da yer aldı.

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