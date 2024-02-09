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        Eskişehir'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:39
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        Eskişehir'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Eskişehir'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        F.K. (47) yönetimindeki 26 UC 635 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde kontrolden çıkarak M.K'nin (38) kullandığı 26 SU 100 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, kamyon sürücüsü M.K, otomobil sürücüsü anne F.K. ve yanında bulunun kızı Y.K. (15) yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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