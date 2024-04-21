Yalova'da çalıştığı tersanede geçirdiği iş kazası sonucu ölen başmühendis memleketi Eskişehir'de defnedildi

Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren bir tersanede dün etkili olan fırtına sonrası alanda inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kalarak ağır yaralanmışlardı.

3 yıldır tersanede çalışan Kara'nın cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazı için Sivrihisar Ulu Cami'ne getirildi. Kara'nın ailesi ve yakınları cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

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