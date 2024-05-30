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        Eskişehir'de tır şoförü cinayeti davasında beraat eden 2 sanık yeniden yargılanıyor

        Eskişehir'de 10 yıl önce tır şoförü Cem Sarıkan'ın mescitte tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin haklarında açılan davada beraat eden iki sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:18 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:18
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        Eskişehir'de tır şoförü cinayeti davasında beraat eden 2 sanık yeniden yargılanıyor
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        Eskişehir'de 10 yıl önce tır şoförü Cem Sarıkan'ın mescitte tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin haklarında açılan davada beraat eden iki sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, hakkında yakalama kararı çıkarılan cinayet sanığı Ali Çetin'in katılmadığı duruşmada, azmettirici olduğu iddia edilen tutuklu sanık Beytullah Öz ile taraf avukatları yer aldı.

        Sanık Öz, hakkındaki iddiaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Cumhuriyet savcısı ise Çetin hakkındaki yakalama kararının devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, Öz'ün tutukluluğunun devamına ve sonraki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmasına, sanık Ali Çetin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

        - Dava süreci

        Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki hizmet binasının mescidine 17 Ocak 2014'te namaz kılmak için girenler, tabancayla öldürülen iki çocuk babası Cem Sarıkan'ın (35) cesedini bulmuştu.

        Gözaltına alınan şüpheli Ali Çetin tutuklanmıştı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ali Çetin, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, azmettirici olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Beytullah Öz için ise beraat kararı verilmişti.

        Bunun üzerine 5 yıl tutuklu kalan Çetin, avukatı aracılığıyla karara itiraz etmiş ve 2019 yılı ekim ayında tahliye edilmişti. İtirazı değerlendiren Yargıtay, 25 yıl 10 ay hapis cezası kararını bozarak dosyayı Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndermişti. 2020 yılının şubat ayında görülen duruşmada, sanık Ali Çetin "delil yetersizliği" nedeniyle beraat etmişti.

        Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan yeni soruşturma kapsamında, beraat eden Ali Çetin'in olay gününe ilişkin haberleşme trafiği sistemi (HTS) kayıtları ile diğer deliller yeniden incelendiğinde, bu kişinin cinayeti işlediği iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Ali Çetin'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Azmettirici olduğu iddia edilen Öz ise yeniden tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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