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        Eskişehir'de engelli çocuğun istismarına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu zanlı ile annesi ve üvey babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 20:13 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:20
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        Eskişehir'de engelli çocuğun istismarına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu zanlı ile annesi ve üvey babası tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, mağdur P.D'nin (17) yabancı uyruklu C.Z. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde P.D'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen C.Z. ile P.D'nin annesi A.K. ve üvey babası S.K. gözaltına alındı.

        3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. C.Z, A.K. ve S.K. savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

        Mağdur P.D'ye cinsel istismarda bulunan C.Z, mağdura yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, annesi A.K. hakkında çocukları P.D. ve B.K'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme", "çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme", "çocuğa ve alt soya karşı eziyet", "kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçlarından, üvey babası S.K. ise mağdur P.D.'ye yönelik eylemleri nedeniyle "silahla tehdit, kendisini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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