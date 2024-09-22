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        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde "Sivrihisar Hava Gösterileri'nin bu yıl 9'uncusu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:47
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        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde "Sivrihisar Hava Gösterileri'nin bu yıl 9'uncusu gerçekleştirildi.

        Sivrihisar Havacılık Merkezince Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde organize edilen gösterilerin ikinci gününde, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtlarının gösteri uçuşları ilgiyle izlendi.

        Türkiye'nin ilk sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ile İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, kendi modifiye ettiği "Papercup" adını verdiği Extra 300 uçağı ile gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

        Türkiye'nin uçar durumdaki en yaşlı çift kanatlı uçakları 1940 ve 1943 Boeing Stearman A75N1 de semalarda yerini aldı.

        - Dede torun gökyüzünde

        Türkiye'nin ilk sivil profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, kızı Semin Öztürk Şener'in oğlu olan 4 yaşındaki torunu Pars ile gösteri uçuşu yaptı.

        Ali İsmet Öztürk, gazetecilere, kendisi ve torunu için güzel bir anı olduğunu söyledi.

        Öztürk, "Torunumla uçacak olmak müthiş. Jübileyi üç sene önce yaptık ama uçuşlara devam ediyorum. 40'ıncı senem bu sene. Ama bu uçuş tabii benim 40 sene içinde yaptığım herhalde en anlamlı uçuş. Mümkün değil bu uçuşu unutamam. Biz defalarca birlikte uçtuk. Pars çok seviyor bu işi. Dolayısıyla inşallah bundan sonra da devam ettirir." ifadelerini kullandı.

        Semin Öztürk Şener ise tarifsiz duygular yaşadığını dile getirerek, "Ben ikisinden de daha çok heyecanlıyım. Pars henüz 4 yaşında ama çok şanslı dedesiyle uçabildiği için, bu yaşta böyle bir gösteride yer alabildiği için ben de çok heyecanlıyım." dedi.

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