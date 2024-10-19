Eskişehir'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara-Eskişehir kara yolu Karapınar rampası mevkisinde seyreden Necip Altınsu (75) idaresindeki 26 AIC 481 plakalı motosiklet, aynı yöndeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

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