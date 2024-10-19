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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü

        Eskişehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 22:56 Güncelleme: 19.10.2024 - 23:09
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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ankara-Eskişehir kara yolu Karapınar rampası mevkisinde seyreden Necip Altınsu (75) idaresindeki 26 AIC 481 plakalı motosiklet, aynı yöndeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kazaya karışan otomobil ise bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altınsu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Altınsu'nun cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ekipler kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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