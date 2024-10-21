Eskişehir'de asayiş

Denetimlerde, 25 bin 989 araç kontrol edildi. 297 aracın çeşitli ihlallerden trafikten men edildiği çalışmalarda, 6 bin 348 trafik cezası uygulandı, 103 sürücü belgesine ise el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 14-21 Ekim tarihlerinde il genelinde trafik denetimleri yapıldı.

44 şüpheliye işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "7 şüpheli tutuklanmıştır. 37 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Çalışmalarda, 389,63 gram sentetik uyuşturucu, 510 sentetik ecza hapı, 818, 51 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, 35 olaya müdahale edildiği belirtildi.

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