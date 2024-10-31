Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Ankara-Bursa kara yolu hız sınırı yeniden belirlendi

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla il merkezinden geçen Ankara-Bursa kara yolunun belli kısımlarına hız limit sınırlaması getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 18:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Ankara-Bursa kara yolu hız sınırı yeniden belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla il merkezinden geçen Ankara-Bursa kara yolunun belli kısımlarına hız limit sınırlaması getirildiği bildirildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara-Bursa kara yolunun 14. ve 35. kilometreleri arasına farklı araç türleri için limitler belirlendiği kaydedildi.

        Otomobil, minibüs, kamyonet, panelvan türü araçlar için hız limitinin 82 kilometre/saat olduğu belirtilirken açıklamada, kamyon, otobüs ve "L3, L4, L5, L7" sınıfı motosiklet türünde araçlar içinse 70 kilometre/saat olarak kararlaştırıldığı ifade edildi.

        Söz konusu uygulamanın yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        MHP'li Yönter, partisinin Eskişehir teşkilatını ziyaret etti
        MHP'li Yönter, partisinin Eskişehir teşkilatını ziyaret etti
        Arkadaşını baltayla öldüren sanık için savcı haksız tahrik indirimi istedi
        Arkadaşını baltayla öldüren sanık için savcı haksız tahrik indirimi istedi
        Cinsel saldırı suçundan hapis cezası alan Gülüç Belediye Başkanı Eskişehir'...
        Cinsel saldırı suçundan hapis cezası alan Gülüç Belediye Başkanı Eskişehir'...
        Arkadaşını, yeni alınan tüfeği denerken başından vurmuş
        Arkadaşını, yeni alınan tüfeği denerken başından vurmuş
        Eskişehir'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada mütalaa...
        Eskişehir'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada mütalaa...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah'a ziyaret
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah'a ziyaret