Eskişehir'de Ankara-Bursa kara yolu hız sınırı yeniden belirlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla il merkezinden geçen Ankara-Bursa kara yolunun belli kısımlarına hız limit sınırlaması getirildiği bildirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara-Bursa kara yolunun 14. ve 35. kilometreleri arasına farklı araç türleri için limitler belirlendiği kaydedildi.

Otomobil, minibüs, kamyonet, panelvan türü araçlar için hız limitinin 82 kilometre/saat olduğu belirtilirken açıklamada, kamyon, otobüs ve "L3, L4, L5, L7" sınıfı motosiklet türünde araçlar içinse 70 kilometre/saat olarak kararlaştırıldığı ifade edildi.