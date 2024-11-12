Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde okul çevreleri ve servislerle ilgili uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 139 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, kusurlu görülen 15 servis aracı ve sürücüsüne ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

Okul çevrelerindeki 82 kahvehane, 94 market ve tekel bayisi, 3 oyun salonu ile 113 park da ekiplerce denetlendi.