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        AK Parti'li Dönmez, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin mezbaha kurmamasını eleştirdi

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, hayvancılık potansiyeline sahip kentte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin modern bir mezbaha tesisi kurmamasını eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:19
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        AK Parti'li Dönmez, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin mezbaha kurmamasını eleştirdi
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, hayvancılık potansiyeline sahip kentte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin modern bir mezbaha tesisi kurmamasını eleştirdi.

        Dönmez'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Partisinin Alpu ve Beylikova ilçe kongrelerine katılan Dönmez, Alpu ilçesinde bir çiftçinin daveti üzerine büyükbaş süt ve besi hayvancılığı yapan bir işletmeyi ziyaret etti.

        Dönmez, üreticinin talep ve sorunlarını yerinde dinleyip, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

        Fatih Dönmez, çiftçilere verilen önem ve desteğin altını çizerek, "Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için çalışmaya, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi, güçlü üretimle mümkün." ifadelerini kullandı.

        Dönmez, üreticilerin yaşadığı sorunları çözme ve sektörü daha ileriye taşıma konusunda kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

        Eskişehir genelinde yaklaşık 143 bin büyükbaş ve 1 milyon 54 küçükbaş hayvan yetiştirildiğini aktaran Dönmez, bu kadar geniş çaplı bir hayvancılık potansiyeline rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin modern bir mezbaha tesisi kurmamış olmasını eleştirdi.

        Fatih Dönmez, "Bu kadar önemli bir tarım ve hayvancılık merkezinde üreticilerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan modern bir mezbaha tesisi bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu durum, hem üreticilerimizin emeğine hem de hayvancılık sektörünün gelişimine engel teşkil etmektedir. Biz, üreticilerimizi yalnız bırakmamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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