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        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

        Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:09
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        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı
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        Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

        Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

        - Valilik açıklaması

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Odunpazarı ilçesi Karapazar Mahallesi, Derbent mevkisinde saat 07.55 sularında Seyitgazi ilçesi istikametinden Eskişehir istikametine seyreden, içerisinde 44 yolcunun bulunduğu otobüsün havanın yağışlı olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması ve takla atması sonucu tek taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.

        "Kazada, ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetmiş, 41 yolcu yaralanmıştır." denilen açıklamada, şöyle denildi:

        "17 yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 14 yaralı Eskişehir Şehir Hastanesine, 10 yaralı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan birinin durumu ağırdır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

        - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklamada, kazanın Seyitgazi ilçesi istikametinden Eskişehir'e seyir halinde olan yolcu otobüsünün havanın yağışlı olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

        Açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma, olay yeri inceleme ve otopsi işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

        - İl Sağlık Müdürünün açıklaması

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, gazetecilere, 44 kişinin bulunduğu otobüste 1 yolcunun hayatını kaybettiğini belirterek, yaralananların 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

        Yaralılardan birinin genel durumunun iyi olmadığını anlatan Bildirici, "Entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesine alındı. Diğer vakalarımızın şimdilik genel durumları iyi gözüküyor. Görüntüleme cihazlarındalar. Tetkik ve tahlilleri yapılıyor. İnşallah onlar da ciddi bir sorun beklemiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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