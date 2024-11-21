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        Eskişehir'de 80 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:53
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        Eskişehir'de 80 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele etme ve suçun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler çalışma sonunda 80 gümrük kaçağı cep telefonu, 228 gümrük kaçağı şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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