Eskişehir'de 80 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele etme ve suçun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler çalışma sonunda 80 gümrük kaçağı cep telefonu, 228 gümrük kaçağı şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.
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