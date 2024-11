AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, gündemi değerlendirdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albayrak, düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince açılan Kent Lokantası'nın bulunduğu binanın depreme dayanıksız olduğunun hatırlatılması üzerine, söz konusu yapıda daha önce yer alan Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, bina depreme dayanıksız olduğu için başka bir yere taşındığını söyledi.

Son dönemde depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan binanın Kent Lokantası olarak hizmet vermeyi sürdürdüğünü anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Vatandaşın can güvenliğini hiçe sayan bir yapıya sahip olduklarını gösteriyorlar. 56 yıllık bir su deposunu da kız öğrenci yurdu olarak hizmete açtılar. Kentsel dönüşüm için Allah göstermesin bir depremin olmasını mı bekliyorlar? Neden bu kadar duyarsız bir tavır içindeler. Kent Lokantası'nı açtıktan sonra bir deprem olsaydı, can güvenliğinin hiçe sayıldığı bir yapıda... Bir insan şehrinde yaşayanlara neden bu kadar umursamaz ve vurdumduymaz davranıyor. CHP anlayışı, belediyelerin meclislerinde gündem maddesi Eskişehir olması gerekirken hep genel siyaseti konuşuyor. Odunpazarı Belediye Meclisi'nde ilçe hakkında konuşulması gerekirken, Belediye Başkanı Kazım Kurt her defasında genel siyasete atıfta bulunuyor. CHP'li milletvekillerinin Eskişehir ile ilgileri olmadığından dolayı Kazım Kurt kendini Eskişehir milletvekili olarak görüp, genel siyasete tekrar girmesine anlam veremiyoruz. CHP'nin reklamla gün yüzüne çıkan bir yapıya sahip olmasından dolayı şu an her konuda Kazım Kurt genel siyaset yapıyor. Tepebaşı Belediye Meclisinde de süreç aynı. Genel siyasete girerek gündemi farklı şekilde yönlendirme çabaları var."