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        Eskişehir'deki polis baskınında şüphelinin uyuşturucu dolu poşeti balkondan attığı anlar dronla görüntülendi

        Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:40
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        Eskişehir'deki polis baskınında şüphelinin uyuşturucu dolu poşeti balkondan attığı anlar dronla görüntülendi
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        Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik Fatih, Kumlubel, Ömerağa, Yenibağlar ve Zafer mahallelerindeki 9 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

        Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda zanlılar İ.O, Y.E.C, M.A, E.K, V.T, M.C.T, K.S, A.İ. ve Y.Ö. yakalandı.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 895 adet sentetik uyuşturucu hap, 226,08 gram sentetik uyuşturucu, 1,29 gram esrar, ruhsatsız tabanca, iki pompalı tüfek ve 20 adet kartuş ele geçirildi.

        Fatih Mahallesi'nde şüphelilerden birinin sentetik uyuşturucu bulunan poşeti evinin balkonundan atması, polis tarafından dron kamerasıyla kaydedildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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