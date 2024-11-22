Eskişehir'deki polis baskınında şüphelinin uyuşturucu dolu poşeti balkondan attığı anlar dronla görüntülendi

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 895 adet sentetik uyuşturucu hap, 226,08 gram sentetik uyuşturucu, 1,29 gram esrar, ruhsatsız tabanca, iki pompalı tüfek ve 20 adet kartuş ele geçirildi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda zanlılar İ.O, Y.E.C, M.A, E.K, V.T, M.C.T, K.S, A.İ. ve Y.Ö. yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik Fatih, Kumlubel, Ömerağa, Yenibağlar ve Zafer mahallelerindeki 9 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

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