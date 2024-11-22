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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı

        ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:55
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı
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        ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda Fatih, Kumlubel, Ömerağa, Yenibağlar ve Zafer mahallelerindeki 9 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

        KOKAİN POŞETİNİ BALKONDAN BAHÇEYE ATTI

        Polis Özel Harekat (PÖH) destekli baskınlarda şüpheliler İ.O., Y.E.C., M.A., E.K., V.T., M.C.T., K.S., Y.Ö. ve A.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 bin 895 uyuşturucu hap, 220,96 gram kokain, 4,84 gram bonzai, 1,29 gram esrar, 0,28 gram metamfetamin, 2 pompalı tüfek ile 20 kartuş, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Fatih Mahallesi'ndeki baskın sırasında şüphelilerden birinin kokain dolu poşeti balkondan başka bir apartmanın bahçesine attığı anlar ise dron görüntülerine yansıdı.

        'BAŞINI DİK TUT ANNE' DİYE BAĞIRDI

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2'si kadın 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli yakınlarından biri 'Başını dik tut, anne' diye bağırırken, adliyeye elleri önden kelepçeli olarak götürülen kadın şüphelinin ağladığı görüldü.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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