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        Eskişehir Valisi Aksoy, en yaşlı ve en genç öğretmenlerle buluştu

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki en yaşlı ve en genç öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:22
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        Eskişehir Valisi Aksoy, en yaşlı ve en genç öğretmenlerle buluştu
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki en yaşlı ve en genç öğretmenlerle bir araya geldi.

        Vali Aksoy, Eskişehir Öğretmenevi'nde bir grup öğretmenin katılımıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 24 Kasım'ın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği kabul ettiği tarih olduğunu anımsattı.

        Geleceğin emanet edildiği öğretmenlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

        "Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştireceklerini biliyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde bu çalışmalarını sürdüreceklerdir. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek olup, toplumu şekillendiren önemli bir meslektir. Bu anlamda, öğretmenlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında ve bu noktaya gelmesinde büyük emekleri bulunmaktadır. Bu nedenle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yaşamını kaybetmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyorum. Görevde olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum."

        Eşi Hülya Aksoy'un da öğretmen olduğunu dile getiren Aksoy, mesleğin tüm mensuplarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Vali Aksoy, 98 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Mehmet Uslu ve 24 yaşındaki matematik öğretmeni Funda Karadağ ile diğer eğitimcilere programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Emekli edebiyat öğretmenleri Muharrem Kubat ve İlyas Küçükcan'ın yazdıkları kitapları hediye ettiği Aksoy, programa katılan öğretmenlere karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

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