Eskişehir Valisi Aksoy, en yaşlı ve en genç öğretmenlerle buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki en yaşlı ve en genç öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Aksoy, Eskişehir Öğretmenevi'nde bir grup öğretmenin katılımıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 24 Kasım'ın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği kabul ettiği tarih olduğunu anımsattı.

Geleceğin emanet edildiği öğretmenlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Aksoy, şöyle konuştu: "Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştireceklerini biliyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde bu çalışmalarını sürdüreceklerdir. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek olup, toplumu şekillendiren önemli bir meslektir. Bu anlamda, öğretmenlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında ve bu noktaya gelmesinde büyük emekleri bulunmaktadır. Bu nedenle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yaşamını kaybetmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyorum. Görevde olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum."