Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Ertorun'dan 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dolayısıyla açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 13:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Ertorun'dan 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dolayısıyla açıklamada bulundu.

        Ertorun, yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinin, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin ağır bir sınavdan geçtiği karanlık dönem olduğunu belirtti.

        Söz konusu süreçte sadece hükümetin değil, inançları, kimlikleri ve hayalleriyle milyonlarca insanın baskı altına alındığını ifade eden Ertorun, eğitim hakkı engellenen genç kızların, katsayı uygulaması nedeniyle mağdur edilen öğrencilerin ve inancı sebebiyle ötekileştirilen kadınların ağır bedeller ödediğini kaydetti.

        Feriha Ertorun, 28 Şubat'ı yalnızca tarih olarak değil, demokrasiye sahip çıkma sorumluluğunun güçlü hatırlatıcısı olarak gördüklerini bildirerek, o dönemde millet iradesinin yok sayıldığını vurguladı.

        Milletin sandıkta iradesine sahip çıktığını ifade eden Ertorun, şöyle devam etti:

        "Başörtüsü yasaklarının kaldırılması, katsayı adaletsizliğinin sona erdirilmesi ve inanç özgürlüğünün güvence altına alınması bu kararlı duruşun somut adımlarıdır. Kadınların kamusal alanda var olma mücadelesi, AK Parti iktidarları döneminde güçlenmiş, kadınlarımız siyasetten eğitime, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda daha görünür ve daha etkin hale gelmiştir."

        Sürecin, demokrasiye ara verilemeyeceğini ve millet iradesinin yok sayılamayacağını öğrettiğinin altını çizen Ertorun, "Bu ülkenin gerçek sahibi millettir ve karar da söz de milletindir. Bizler, aynı kararlılıkla bugün de demokrasimizi güçlendirmeye, birliğimizi ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!
        Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?

        Benzer Haberler

        Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması: "28 Şubat'ı unut...
        Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması: "28 Şubat'ı unut...
        Eskişehir'de kayıp olarak aranan gençten sevindirici haber
        Eskişehir'de kayıp olarak aranan gençten sevindirici haber
        Geleceğin akademisi yapay zekâ ile şekilleniyor
        Geleceğin akademisi yapay zekâ ile şekilleniyor
        AK Parti Eskişehir İnsan Hakları Başkanı Şahin'den 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Eskişehir İnsan Hakları Başkanı Şahin'den 28 Şubat açıklaması
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Yeşilay Haftası mesajı
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Yeşilay Haftası mesajı
        Gaziantepli usta, sahte ile gerçek baklavayı ayırt etmenin yollarını anlatt...
        Gaziantepli usta, sahte ile gerçek baklavayı ayırt etmenin yollarını anlatt...