        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Yeşilay Haftası mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 28.02.2026 - 11:38
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Yeşilay Haftası mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.


        Vali Yılmaz, mesajında, 106 yıl önce temelleri atılan Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin, bugün ülkenin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak insan onurunu ve sağlığını koruma görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

        Bağımlılık zincirlerinin kırıldığı ve her vatandaşın sağlıklı yaşam bilinci kazandığı 2026 yılının, "Bağımsızlık Yılı" olacağını kaydeden Yılmaz, Valilik olarak eğitimden spora, sanattan teknolojiye kadar her alanda gençlere sağlıklı alternatifler sunduklarını kaydetti.

        "Bağımsız nesil, güçlü gelecek" şiarıyla hareket ettiklerini bildiren Yılmaz, "Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızı Yeşilayın gönüllü birer elçisi olmaya davet ediyor, Yeşilay Haftası'nı kutluyor ve sağlıklı bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

