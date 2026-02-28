Canlı
        Haberleri

        AK Parti Eskişehir İnsan Hakları Başkanı Şahin'den 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Eskişehir İnsan Hakları Başkanı Işın Mediha Haskol Şahin, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:56
        AK Parti Eskişehir İnsan Hakları Başkanı Şahin'den 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Eskişehir İnsan Hakları Başkanı Işın Mediha Haskol Şahin, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Şahin, yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinin diğer darbelerle aynı amaca hizmet ettiğini belirtti.

        Darbe ve darbecilik zihniyetini kınadıklarını ifade eden Şahin, "Amaçları itibarıyla 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan, 15 Temmuz neyse, 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir. Hatta siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbedir." ifadelerini kullandı.

        Şahin, sürecin sonuçlarının nesiller boyunca sürmesinin amaçlandığını ve hesaplı şekilde kurgulandığını öne sürerek, millet iradesine müdahale edildiğini, seçilmiş hükümetin görevden el çektirildiğini ve başörtülü kadınlar başta olmak üzere dindar kesimlere yönelik uygulamalar yapıldığını hatırlattı.

        AK Parti olarak darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

        "İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standartlarıyla buluşturduk ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an karşımıza çıkabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. "

        Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbeci zihniyet karşısında durmaya devam edeceklerini belirterek, demokrasi tarihinde bir daha benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

