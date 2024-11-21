Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        IPARD-3 Eskişehir'de faaliyet göstermeye başladı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, kırsal alanların kalkınması için 2011 yılında "Türkiye'nin yeni kırsal kalkınma hamlesi" olarak uygulanmaya başlayan IPARD Programı, IPARD-3 döneminde Eskişehir'de faaliyet göstermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:43 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        IPARD-3 Eskişehir'de faaliyet göstermeye başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, kırsal alanların kalkınması için 2011 yılında "Türkiye'nin yeni kırsal kalkınma hamlesi" olarak uygulanmaya başlayan IPARD Programı, IPARD-3 döneminde Eskişehir'de faaliyet göstermeye başladı.

        TKDK Eskişehir İrtibat Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TKDK Eskişehir İrtibat Ofisi'nin, 1. başvuru çağrı ilanı kapsamında 183,84 milyon lira uygun harcama tutarına sahip 11 proje ile 61,08 milyon lira uygun harcama tutarına sahip 6 projenin imzalandığı ve 2. başvuru çağrı ilanı kapsamında da 118,2 milyon lira uygun harcama tutarına sahip 11 projenin teslim alındığı bildirildi.

        Yapılan açıklamada, sürdürülebilir kalkınma açısından önemli araçlardan biri olan IPARD programı ile, tarım ve gıda sektörleri ile tarımsal işletmelerin, Avrupa Birliği standartlarına uyumu sağlanarak, gıda güvenliği, hayvan refahı desteklenmekte ve kırsal kalkınma ile bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

        IPARD destekleriyle yeni teknolojileri kullanan işletmelerin sayılarının artması sağlanarak üretimlerin kayıt altına alınması, kalite ve üretim standartlarının AB standartlarına yükseltilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesinin sağlandığı açıklanarak, ülke genelinde 1.569 süt üretim tesisi, 1.269 besi çiftliği, 1.200 den fazla yenilenebilir enerji tesisi, 1.144 Zanaatkarlık ve katma değerli ürün üretimi yapan işletme ve 1.044 kırsal turizm tesisi gibi yatırımların gerçekleşmesini destekleyen program ile çevrenin korunması, yeşil mutabakatın uygulanması ve atık yönetimi konularında da katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının politikaları ile uyumlu olunarak, verimliliğin, sürdürülebilirliğin, kayıtlı ve kaliteli üretimin gerçekleştirildiği tarım politikası IPARD-3 programının, ülkenin tamamında bütüncül bir anlayışla uygulamaya devam edileceği de bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Sivrihisar'da, sağlık yaşama yürüyüşle dikkati çektiler
        Sivrihisar'da, sağlık yaşama yürüyüşle dikkati çektiler
        Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 sanığa hapis cezası
        Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 sanığa hapis cezası
        Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 sanığa 1'er yıl 8'er ay hapis
        Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 sanığa 1'er yıl 8'er ay hapis
        Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki fizik tedavi ünitesinde yatarak tedavi hi...
        Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki fizik tedavi ünitesinde yatarak tedavi hi...
        Eskişehir'de "ATAP ile Teknopark Süreçleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenl...
        Eskişehir'de "ATAP ile Teknopark Süreçleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenl...
        Akademisyenler ve öğretmenlerde ses bozukluğu görülme riski yüksek
        Akademisyenler ve öğretmenlerde ses bozukluğu görülme riski yüksek