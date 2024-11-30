Eskişehir'de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetlendi Eskişehir'de asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, güvenlik şube ve Odunpazarı ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim yapıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:03 facebook

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