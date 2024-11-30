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        Eskişehir'de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetlendi

        Eskişehir'de asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, güvenlik şube ve Odunpazarı ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:03
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        Eskişehir'de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetlendi
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        Eskişehir'de asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, güvenlik şube ve Odunpazarı ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim yapıldı.

        Denetimlerde, O.G'den ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi, başka bir şüphelinin "aile yükümlülüğünü ihlal" suçundan arandığı belirlendi.

        Ayrıca, 14 işletmede 278 kişinin bilgileri sorgulanarak, 4 işletmeyle ilgili çeşitli ihlallerden işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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