Eskişehir'de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetlendi
Eskişehir'de asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, güvenlik şube ve Odunpazarı ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim yapıldı.
Eskişehir'de asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, güvenlik şube ve Odunpazarı ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim yapıldı.
Denetimlerde, O.G'den ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi, başka bir şüphelinin "aile yükümlülüğünü ihlal" suçundan arandığı belirlendi.
Ayrıca, 14 işletmede 278 kişinin bilgileri sorgulanarak, 4 işletmeyle ilgili çeşitli ihlallerden işlem yapıldı.
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