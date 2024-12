AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez, Gürcan ve Hatipoğlu Odunpazarı Kongresinde konuştu

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı 6. Olağan İlçe Kongresi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde partisinin Odunpazarı 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, muhalefetin geçmişte santral ve madencilik yapmaya kalktıkları her yerde bir dizi engel çıkarttığını söyledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise AK Parti'nin gücünün teşkilatlarından geldiğini ve teşkilatın, bir davanın kök saldığı toprak olduğunu kaydetti.

Teşkilatın, sadece bir örgütlenme değil aynı zamanda bir kardeşlik yuvası olduğuna dikkati çeken Gürcan, "Teşkilat, aynı idealleri paylaşan, aynı hedefe yürüyen, omuz omuza çalışan bir büyük ailedir. Bizim teşkilatlarımız, milletin içinden çıkan, milletin sorunlarına çözüm üreten yapılar olarak ülkemizin her köşesinde bu davayı canlı tutuyor. Her mahallede, her sokakta, her evde AK Parti'nin varlığını hissettiren kardeşlerimiz, bu davanın en büyük neferleridir. Kapı kapı dolaşan, vatandaşın derdiyle dertlenen, milletimizin gönlünde taht kuran bu teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onlar olmasa, bu dava yürüyemezdi." dedi.