Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de beton elektrik direği ve evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        ESKİŞEHİR'de kontrolden çıkarak beton elektrik direği ve bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Mert Top (18), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de beton elektrik direği ve evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de kontrolden çıkarak beton elektrik direği ve bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Mert Top (18), yaşamını yitirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi 2’nci Arabacılar Bulvarı’nda meydana geldi. Mert Top yönetimindeki 26 AHA 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı. Sürücü Top hurdaya dönen otomobilde sıkışarak ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mert Top, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Top, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        İlk görüşmede anlaşma yok!
        İlk görüşmede anlaşma yok!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        291 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı (2)
        291 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı (2)
        Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        291 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı
        291 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetimi
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetimi
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehirli çiftçilere nakdi...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehirli çiftçilere nakdi...