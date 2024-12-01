291 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı (2)
SERBESTBIRAKILDIEskişehir'de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 11 çocuk annesi, hamile Ceylan Ç.
SERBESTBIRAKILDI
Eskişehir’de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 11 çocuk annesi, hamile Ceylan Ç. (35), çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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