Eskişehir Valisi Aksoy'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, engelliliğin, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Milletin inancı ve gelenekleri de yaşlıya, hastaya, garibe, ihtiyaç sahibine yardım etmeyi emrettiğini kaydeden Aksoy, "Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Engeli olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumumuzu güçlendirecektir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, yüzmede Sümeyye Boyacı ve Baran Doruk'un Avrupa 3'üncüsü, Lütfiye Özdağ'ın tekvandoda Avrupa 3'üncüsü ve bilek güreşinde Ali Koca'nın Avrupa 3'üncüsü olarak elde ettikleri başarıların, kentteki engelli bireylere ilham olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde engelli bireylerin kullandıkları tekerlekli/akülü sandalye tamir atölyesinin 3 Aralık 2024 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacağının bilgisini veren Aksoy, "Bu dünyada her birimizin her an engelli konumuna düşebileceğimizin bilincinden hareketle kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak Eskişehir'imizi ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği konuma taşıma azim ve kararlılığımızı, Eskişehir'imizin engelli dostu bir şehir olması noktasında da devam ettirmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.